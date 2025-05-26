الصياد لم يعد متحركاً عسكرياً يؤدي واجبه في حماية الأرض والعرض وكسر شوكة المعتدين الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد .. ■ الصياد ظاهرة جديدة في كتاب الشجاعة والفراسة ستقرأ الأجيال القادمة فصولاً من بطولاته الموشاة بحرير اليقين وعطر الشهادة والصبر الجميل .. ■ بطولة مسيرة متحرك الصياد تقف شواهد قبور الشهداء ترسم علي جانبي الطريق الطويل قصصاً وحكايات لأبطال من كل بقاع السودان تجاورت قبورهم وأمتزجت دماؤهم وقبلها تقاسموا صعاب المسافة ووصايا ماقبل الشهادة ورحلة الوداع .. ■ علي ثري مدينة الدبيبات الطاهر أوفي الشهيد الملازم يوسف ود المكاشفي بقسم الولاء أن يدافع عن بلاده في أي شبرٍ كان الواجب والتكليف ..كان مع القدر المحتوم علي موعد .. كتب بدمه آخر سطر من سطور حكايته .. ومضي .. ■ ستمضي مسيرة الصياد .. كلما سقط شهيدٌ .. مد المشاعل لشهيد آخر حتي تبلغ مسيرة الصياد مقصدها .. ■ والله غالبٌ علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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