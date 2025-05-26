عادت المذيعة السودانية الشهيرة شهد المهندس, للظهور على السوشيال ميديا بمقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من الجمهور والمتابعين لها. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن ظهور نجمة قناة النيل الأزرق, وسودانية24 السابقة, جاء من أحد مراكز كمال الأجسام بدولة الإمارات, التي تقيم فيها. ولفتت شهد المهندس, التي فقدت الكثير من وزنها خلال السنوات الحاضية, الأضواء برشاقتها الواضحة حيث أجرت عدد من التمارين الرياضية الشاقة تحت إشراف مدربها بالصالة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المذيعة شهد المهندس تعود للظهور على السوشيال ميديا من داخل “الجيم” وتستعرض رشاقتها بتدريبات شاقة على رفع الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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