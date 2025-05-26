عادت الفنانة والممثلة السودانية, شهد أزهري, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو جرى تداوله حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول الفنانة المثيرة للجدل وهي تستعرض جسمها بفستان قصير. https://www.facebook.com/reel/1236738751356486 ووفقاً لتعليقات الجمهور فقد وصف الكثير منهم فستان المطربة شهد أزهري, بالفاضح وهو ما عرضها لحملة انتقادات عنيفة من الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل وتستعرض جسمها بفستان فاضح “فوق الركبة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.