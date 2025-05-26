- 1/2
- 2/2
في إطار حرصه على حماية عملائه، وجّه بنك الخرطوم تحذيرًا عاجلًا للملايين من عملائه بشأن ارتفاع محاولات الاحتيال المالي، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر واتباع إجراءات الأمان اللازمة لحماية أموالهم وبياناتهم الشخصية.
وأكّد البنك عبر حسابه الرسمي على ضرورة:
– عدم مشاركة أي معلومات مصرفية سرية مثل كلمات المرور، الرموز السريّة، أو رموز (OTP) مع أي شخص.
– تجنّب النقر على روابط غير معروفة أو إدخال البيانات في مواقع مشبوهة.
– التأكد من إجراء التعاملات المصرفية فقط عبر القنوات الرسمية للبنك.
كما نوّه بنك الخرطوم إلى أنه لن يطلب مطلقًا البيانات السرية للعملاء عبر الهاتف أو رسائل الواتساب، محذرًا من أي اتصالات أو رسائل تدّعي ذلك.
سودافاكس
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من بنك الخرطوم: ملايين العملاء في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.