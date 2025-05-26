تحذير من بنك الخرطوم: ملايين العملاء في خطر

في إطار حرصه على حماية عملائه، وجّه بنك الخرطوم تحذيرًا عاجلًا للملايين من عملائه بشأن ارتفاع محاولات الاحتيال المالي، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر واتباع إجراءات الأمان اللازمة لحماية أموالهم وبياناتهم الشخصية.

وأكّد البنك عبر حسابه الرسمي على ضرورة:

– عدم مشاركة أي معلومات مصرفية سرية مثل كلمات المرور، الرموز السريّة، أو رموز (OTP) مع أي شخص.

– تجنّب النقر على روابط غير معروفة أو إدخال البيانات في مواقع مشبوهة.

– التأكد من إجراء التعاملات المصرفية فقط عبر القنوات الرسمية للبنك.

كما نوّه بنك الخرطوم إلى أنه لن يطلب مطلقًا البيانات السرية للعملاء عبر الهاتف أو رسائل الواتساب، محذرًا من أي اتصالات أو رسائل تدّعي ذلك.

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