والي الخرطوم يتفقد المرافق الخدمية بالصالحة والريف الجنوبي

قام والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم بجولة واسعة تفقد فيها الأوضاع الأمنية والقوات التي حققت الانتصارات كما زار الوالي المرافق الخدمية المهمة ورافق الوالي في الجولة المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الطيب سعد الدين والمدير التنفيذي لمحلية أمدرمان سيف الدين مختار. واستقبلت قوات الاحتياطي المركزي بمأمورية صالحة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان في بداية الجولة.

حيث قدم الوالي التهاني بالانتصارات الكبيرة على المليشيا المتمردة ودحرها من المنطقة وأثنى الوالي على صمود وتضحيات قوات الاحتياطي المركزي وصمودهم في معركة الكرامة ولفت الوالي أن النصر لن يكتمل إلا بتحرير كل أرض السودان.

ووقف الوالي على فريق العمل المشترك وزارة الصحة والطب العدلي والهلال الأحمر والدفاع المدني التي تعمل في جمع الجثث من الطرق والبنايات ودفنها إكراما للموتى وتمهيدا لمرحلة اصحاح البيئة والنظافة ضمن الحملة الواسعة التي تم توجيهها منذ الأمس لمكافحة نواقل الأمراض بجنوب أمدرمان والتي تمهد لعودة المواطنين.

وتفقد الوالي محطة مياه صالحة والتي كانت تمد أجزاء واسعة من قرى ومناطق الريف الجنوبي وتوقفت بسبب الاستهداف بالمسيرات من المليشيا المتمردة ووعد الوالي بتوفير كل المطلوبات من قطع الغيار والمولدات لتعود للخدمة في أقرب وقت ممكن.

واتضح من خلال الزيارة بأن المحطة أقرب للعودة للخدمة بعد أن تحركت فرق الصيانة بالكهرباء لاستعادة خط الكهرباء خلال اليوم ومن المتوقع أن تعاود المحطة ضخ المياه مساء اليوم.

الى ذلك وقف الوالي على محطة الجموعية التحويلية للكهرباء التي تمد مناطق الريف الجنوبي وصالحة وحتى البنك العقاري والتي تعمل بحالة جيدة. وأشاد الوالي بالعاملين بالكهرباء الذين ظلوا مرابطين طيلة فترة الحرب داخل المحطة وحافظوا عليها وقرر الوالي تحفيزهم تقديرا لهذا الدور الوطني.

وتواصلت الجولة لمعسكر جهاز الأمن والمخابرات بالصالحة والذي كانت تستخدمه المليشيا في آخر معاركها بولاية الخرطوم وقدم التهاني للضباط وضباط صف والجنود بالانتصارات التي تحققت. داعيا إلى اليقظة.

كما تفقد الوالي ضمن الزيارة للريف الجنوبي امدرمان مستشفى العطية من جمعية قطر الخيرية مكتب السودان وهو عبارة عن منحة والذي توقف فيه العمل بسبب الحرب وكان مخططا له ان يخدم مواطني الريف الجنوبي بأمدرمان والولايات المجاورة.

وتأتي جولة والي الخرطوم والوفد المرافق له للريف الجنوبي لمحلية امدرمان بعد تحريره من دنس التمرد وكآخر المواقع التي تم تطهيرها بولاية الخرطوم وتأتي لتفقد الأوضاع والوقوف على حجم الأضرار وتقديم التهاني للقوات المرابطة التي ساهمت في تحقيق النصر.

سونا