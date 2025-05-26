كان قد تعرض للتنكيل على يد فرد الدعم السريع “شارون”.. وفاة المواطن الطيب الأرباب عطشاً في أحد سجون الدعم السريع والجمهور: (شهيد إن شاء الله وعند الله تجتمع الخصوم)

توفي إلى رحمة مولاه المواطن السوداني الطيب الأرباب, عطشاً بعد أن تعرض للإعتقال والتعذيب داخل أحد سجون قوات الدعم السريع, بمنطقة “صالحة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطيب الأرباب كان قد أثار ضجة واسعة وتعاطف معه الملايين بعد ظهوره في مقطع فيديو سابق بثته مليشيا الدعم السريع, إبان اجتياحها لقرى الجزيرة.

حيث أظهر المقطع السابق, قائد المليشيا بولاية الجزيرة, عمر شارون وهو يجره من لحيته, في تصرف أثار غضب السودانيين.

وقال معتقلٌ تمّ الإفراج عنه بعد تحرير الجيش لمنطقة “الصالحة” جنوبي أم درمان لـ«سودان بلس»، إنّ الشيخ الطيب الأرباب تمّ اعتقاله ونقله إلى معتقل بالرياض في نوفمبر 2024، ثم إلى معسكر الاحتياطي المركزي «عوض خوجلي» ومنها إلى مدرسة بمنطقة الصالحة.

وأضاف المعتقل المفرج عنه، إن الطيب وصل للمعتقل حافي القدمين وبحالة سيئة جداً, وتوفي الطيب الأرباب وعدد من المعتقلين لدى المليشيا عطشًا في 4 أبريل 2025 نتيجة الأوضاع السيئة في المعتقل وانعدام المياه لأكثر من أسبوع.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خبر وفاة الأرباب بحزن بالغ وكتبوا معلقين: (شهيد إن شاء الله وعند الله تجتمع الخصوم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)