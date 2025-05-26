شاهد بالفيديو.. خلال مقابلة تلفزيونية.. الناشط فايز الطليح: (أي بنت ما عندها جضيمات وعاوزة تكون نايرة زي منى زكي تقع مديدة الحلبة)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقطع فيديو طريف للناشط المعروف فايز الطليح, الذي اشتهر على السوشيال ميديا بالترويج لمديدة الحلبة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطليح, كان قد ظهر في المقطع وهو ضيفاً على إحدى المذيعات في استطلاع تم تصويره من النيل بالعاصمة الخرطوم.

https://www.facebook.com/reel/1124996989387278

وروج الناشط خلال حديثه للمديدة قائلاً: (بمناسبة عيد المرأة أي بنت ما عندها جضيمات وعاوزة جضومها تكون نايرات زي منى زكي تقع مديدة الحلبة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)