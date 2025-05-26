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أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقطع فيديو طريف للناشط المعروف فايز الطليح, الذي اشتهر على السوشيال ميديا بالترويج لمديدة الحلبة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطليح, كان قد ظهر في المقطع وهو ضيفاً على إحدى المذيعات في استطلاع تم تصويره من النيل بالعاصمة الخرطوم.
https://www.facebook.com/reel/1124996989387278
وروج الناشط خلال حديثه للمديدة قائلاً: (بمناسبة عيد المرأة أي بنت ما عندها جضيمات وعاوزة جضومها تكون نايرات زي منى زكي تقع مديدة الحلبة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال مقابلة تلفزيونية.. الناشط فايز الطليح: (أي بنت ما عندها جضيمات وعاوزة تكون نايرة زي منى زكي تقع مديدة الحلبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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