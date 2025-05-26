تصدر مقطع فيديو متداول حديثاً لنجم السوشيال ميديا السوداني, الشهير حماد عبد الله حماد, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وصل العم حماد, المملكة العربية السعودية, بعد حصوله على هدية لأداء فريضة الحج, من الأمين العام للحج والعمرة. وظهر نجم السوشيال ميديا على كرسي متحرك داخل الحجرة الشريفة, بالمسجد النبوي, بالمدينة المنورة, وهو يتضرع بالدعاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. نجم السوشيال ميديا حماد عبد الله يظهر في الحجرة الشريفة بالمسجد النبوي وهو يتضرع بالدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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