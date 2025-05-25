ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها… أطول من والدتها – صورة

اختفلت النجمة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا السادس عشر، مشاركةً متابعيها عبر شبكات التواصل صورة جمعتهما مع رسالة مؤثرة.

وقالت الفنانة اللبنانية تعليقاً على الصورة: “عيدي وعيدك يا عيدي عيدين بعيد… كل عام وأنتِ بخير يا مصدر فخري!”.

وخطفت ميلا الأنظار بحسنها وجمالها، بالإضافة إلى طولها الفارع إذ فاقت والدتها في طول القامة.

يُذكر أن نانسي أنجبت ثلاث فتيات من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وهن: ميلا وإيلا وليا.

وسبق أن تحدثت عجرم عن زواجها والقصص وراء أسماء بناتها خلال حلولها ضيفةً أحد برامج الإعلامي السعودي داوود الشريان: “لم أكن أتوقّع أن يتحوّل موعد طبيب الأسنان إلى قصّة حبّ وزواج. قصدت عيادة فادي الهاشم لمعالجة أحد أسناني… كان من المفترض أن يستغرق ذلك يوماً واحداً، لكنّه واصل العمل لمدّة سنة كاملة… ووجدتُ نفسي أحبّ عيادة الأسنان والطبيب بعد سنتين”.

وأضافت: “ميلا الكبيرة اختار اسمها زوجي لأنه كان يحب ممثلة تدعى ميلا كونيس، وإيلا أنا اخترت اسمها وهو اسم إسباني- ألماني، كذلك ليا وكنت أريد تسميتها ريانا، وبعدها وأنا أتصفح “غوغل” اخترت لها اسم ليا، وأحرفه تعني love you always وأحببت الاسم الصغير ورأيته أفضل”.

وأنهت نانسي حديثها بالقول: “أتحدث مع بناتي بكل التفاصيل، لأنني أريد أن أكون قائدة لهن، وأحب أن أدخل في تفاصيل حياتهن، لكن مواقع التواصل الاجتماعي صعّبت مهمة التواصل مع أولادنا”.

مجلة لها