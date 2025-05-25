اضواء على المؤتمر التنويري رقم 27 حول انتهاكات المليشيا ضد النساء في السودان

خاضت المليشيا المتمردة حربها التي اشعلتها في الخامس عشر من ابريل من العام 2023 ضد النساء والأطفال و المدنيين العزل من خلال الجرائم التي ارتكبتها طيلة العامين، والانتهاكات الجسيمة التي خالفت المواثيق والقوانين الدولية مارست خلالها ابشع انواع الإهانة والإذلال والتجويع والتهجير القسري بجانب القتل والنهب والاغتصابات والاسترقاق سواء كان في الخرطوم أو دارفور أو الجزيرة وكردفان وغيره من المناطق التي كانت قد احتلتها قبل أن يحررها الجيش والقوات المساندة له.

وكان للمرأة النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

وكالة السودان للأنباء استضافت في المؤتمر التنويري الدوري رقم 27 الذي عقد اليوم بمقر رئاسة شرطة ولاية البحر الأحمر، منبر نساء من اجل السلام والعداله الذي تتراسه الصحفية ابتسام الشيخ بحضور وزير الداخلية خليل باشا سابرين ورئيس النيابة بولاية البحر الاحمر مشرف لجنة التحري والتحقيق الفكي الضو وروضة ادريس عبد القادر وكيل النيابة الاعلى .

وقد خصص المنبر للانتهاكات والعنف ضد المرأة واحتياجاتهن فترة مابعد الحرب والجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة خلال فترة الحرب وتسليط الضوء علي منبر نساء من أجل السلام والعدالة فضلا عن عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني.

سد الثغرات:

وقال الفريق شرطة خليل باشا سايرين، وزير الداخلية رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، إن الدولة وضعت خطة مدنية محكمة لحماية المدنين لا سيما الشرائح الضعيفة، واشار الى أن هذه الخطة تم ايداعها لدى مجلس الأمن الدولي كواحدة من الوثائق المهمة ، مبينا انها تعمل لسد ثغرات التدخلات الخارجية السالبة في الشؤون الداخلية.

تنفيذ الخطة:

وأوضح الوزير بأن الآلية الوطنية لحماية المدنيين تعمل على تنفيذ الخطة من خلال عدد من الوسائل من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، والحرص على رد الحقوق وتحقيق العدالة.

وأشار الى الإنتهاكات غير المسبوقة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة في حق المدنيين، وقال انها ارتكبت كل أنواع الإنتهاكات بشكل بشع لم يحدث في اي مكان في العالم. وانهم فاقوا التتار في الجرائم التي ارتكبوها.

استمرار الانتصارات:

واكد الوزير إهتمام الحكومة بقضايا النساء، مبينا أن الانتهاكات والعنف ضد النساء قضية تحظى باهتمام وتشكِّل أولوية لدى للعالم.

وأشاد وزير الداخلية باداء القوات المسلحة والقوات المساندة في جبهات القتال المختلفة، مبينا ان القوات تحقق الانتصار تلو الإنتصار وتطهر المناطق المختلفة من دنس المليشيا المتمردة، مشيرا إلى الإنتصار الذي تحقق أمس القريب بتحرير مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان.مؤكدا إستمرار الإنتصارات حتى دحر المليشيا المتمردة بشكل كامل.

التعرض للانتهاكات:

وتطرق وزير الداخلية الى الشرائح الأكثر عرضة للانتهاكات خلال الحرب، مبينا انها تشمل النساء، الأطفال، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، الاعلاميين والمختفين قسريا، مشيدا بدور منبر (نساء لأجل السلام والعدالة)، مبينا أن الآلية الوطنية لحماية المدنيين تعتبر أنشطة المنبر متوافقة مع برامج وأهداف الآلية.

سرية المعلومات:

ودعا مولانا الفكي الضو المواطنيين كافة ، المتضررين ولاسيما النساء الذين تعرضوا لانتهاكات من مليشيا الدعم السريع للتبليغ لدى اللجنة ، مشيرا الى سرية الاجراءات القانونية والضمانات التى تقدمها اللجنة للاقبال على العدالة لشريحة النساء اللاتى تعرضن لانتهاكات من المليشيا .

تسريع الإجراءات :

وقال مولانا الفكي الضو ان ما حال دون اتخاذ وتسريع الاجراءات القانونية ضد مرتكبى الجرائم ضد مجتمع النساء ، هو طبيعة المجتمع السودانى الذى يرفض التبليغ على الجرائم سيما الجرائم الجنسية خوفا من الوصمة المجتمعية.

واضاف انه رغم ذلك اجتهدت اللجنة فى الوصول الى الضحايا فى اماكنهم ،

الشكاوي في مراكز النزوح:

واشار الى ان فريق من وكيلات النيابة يعملن فى مدينة بورتسودان فى مراكز النزوح لتلقي الشكاوى واتخاذ الاجراءات القانونية ،

بجانب مجموعة من ضابطات الشرطة المتخصصات فى قضايا العنف ضد المرأة والطفل والاسرة ، مبينا ان عملهم يمثل احدى ادوات اللجنة الوطنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الذين اعتدوا على شريحة النساء .

ضرر النساء:

وقال إن شريحة النساء كانت اكثر قطاعات المجتمع تضررا من الانتهاكات ، وان جميع انواع الانتهاكات والجرائم التى نص عليها القانون الدولى الانسانى ، والقوانيين السودانية ، قد مارستها المليشيا المتمردة ضد شريحة النساء من عنف جنسى ممنهج ، واستعباد جنسى وتهجير قسرى .

اختصاصات اللجنة:

بينما استعرض الضو اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية للتحقيق فى انتهاكات القانون الوطنى والقانون الدولي الانساني والتى تتمثل فى حصر كافة الانتهاكات والجرائم التى مارستها المليشيا المتمردة فى الاحداث التى جرت منذ 15 ابريل 2023 وان للجنة الحق فى استدعاء أي شخص للتحقيق وتقديمه للمحاكمه فى حال ثبت تورطه أو تعاونه فى انتهاكات المليشيا المتمردة وايضا للجنة الحق فى اتخاذ كافة الاجراءات داخليا وخارجيا ضد كل ممارسات مليشيا الدعم السريع المتمرده ، واستلام بلاغات المواطنيين والمتضررين من ممارسات المليشيا المتمردة والتى مارستها منذ اندلاع الحرب .

احصاءات الدعاوى:

من جهتها كشفت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات المليشيا

روضة ادريس عن احصائىات الدعاوى التي قيدت بشأن الانتهاكات وبلغت 120.366 دعوى احيل منها نحو 3980 للنظر .

وأشارت إلى أنها ترتبط بالتعدي ونهب البنوك والمستشفيات والنيابات والسجون والمستشفيات وبقية المرافق الخدمية.

كما انه تم التبليغ عن 490 الف جملة الاعتداءات علي الأعيان المدنية

وقطاع الزراعة الذي تعرض للنهب والاتلاف بجانب المصانع وتشريد العمالة.

نسبة 2% :

واوضحت روضة أنه تم رصد 1392 حالة عنف جنسي ضد النساء في ولايات الجزيرة و الخرطوم ودارفور وكردفان و النيل الابيض وشملت تلك الاعتداءات اغتصاب جماعي وزواج قسري ونوهت بأن المليشيا استخدمت العنف الجنسي كسلاح للتهجير القسري وإشاعة الفوضي والإهانة والإذلال وأن تلك الحالات شملت قاصرات وفتيات وأنه بحسب القانون فإنها تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت أن النيابة العامة أصدرت منشور يتم بموجبه معالجة المرأة دون اورنيك 8

وأشارت إلى أن ما تم رصده يشكل 2% فقط من نسبة الجرائم المرتكبة مشيرة إلى أنهم يعملون مع منظمات المجتمع المدني للوصول إلى الضحايا في أماكنهم.

فكرة المنبر:

فيما اكدت الاستاذة إبتسام الشيخ أن فكرة المنبر جاءت لبناء مجتمع متصالح وفعال إنطلاقا من مفهوم السلام والعدالة ، و قالت إن المنبر يستند على ان النساء ركيزة اساسية من ركائز المجتمع رغم القهر والانتهاكات التي طالتهن جراء الحرب من المليشيا المتمردة ،

ثقافة مجتمعية:

وأوضحت ان المنبر يهدف الى بناء ثقافة مجتمعية أكثر إستجابة لقضايا النساء ، كما يهدف الى تغيير انماط السلوك والمواقف السالبة تجاه قضايا النساء ، مشيرة الى أن النساء عموما تأثرن بالحرب من خلال فقد العائل والاسرة اضافة للانتهاكات الجسدية الجسيمة التى تعرضن لها.

وأضافت ان الاعلام يلعب دورا كبيرا ومحوريا وحيويا فى عكس قضايا النساء والتفاعل معهن حتى يجدن الدعم اللازم من كل الجهات ذات الصلة ،