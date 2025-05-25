عيد الأضحى 2025.. ما هو موعده وفق الحسابات الفلكية؟

يترقب المسلمون حول العالم عيد الأضحى المبارك، أو العيد الكبير كما يسمى في بعض الدول العربية.

وهذا العيد هو ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر، ويأتي بعد وقوف الحجاج على جبل عرفة قرب مكة المكرمة. وتعتبر الأضحية جزءًا مهمًا من هذا العيد والتي سُمّي باسمها.

ويحدد الموعد الدقيق للعيد بناء على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة من قبل الجهات المختصة.

وقبل أيام من انتهاء ذي القعدة، تتوالى التوقعات المعتمدة على الحسابات الفلكية بشأن موعد عيد الأضحى المبارك والتي قد تتطابق مع رؤية الهلال في كثير من الأحيان.

عيد الأضحى في مصر

ففي مصر، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر ذي الحجة 1446هـ ستكون يوم الأربعاء الموافق 28 مايو/ أيار 2025. وبناءً عليه، ستكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو/ حزيران 2025، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو/ حزيران 2025.

كما أعلنت دار الإفتاء استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا، مساء يوم الثلاثاء، الموافق 27 مايو/ أيار 2025، والموافق 29 من شهر ذي القعدة، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدار أن الرؤية الشرعية للهلال لا يمكن إجراؤها أو إعلان نتائجها قبل يوم 29 من كل شهر هجري، مشيرة إلى أنها تنتظر إعلان بلد مناسك الحج، المملكة العربية السعودية، بشأن نتائج رؤية الهلال.

توقعات مركز الفلك الدولي

كما أفاد مركز الفلك الدولي في الإمارات الأحد، أنه من المتوقع أن يكون الأربعاء الموافق 28 مايو/ أيار، غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون الجمعة الموافق 6 يونيو/ حزيران أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية.

وقال المركز في بيان: “ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هجري يوم الثلاثاء 27 مايو/ أيار 2025، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين”.

الحسابات العلمية في لبنان

كما أعلن المكتب الشرعي في مؤسّسة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله، في لبنان، أنّ يوم الجمعة الواقع فيه 6 حزيران/ يونيو 2025، هو أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك، وذلك استنادًا إلى المبنى الفقهي للمرجع، وبالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدقيقة.

وأشار البيان إلى أنّ هذه الحسابات تؤكّد ولادة الهلال وإمكان رؤيته بالعين المجرّدة في عدد من المناطق، بما يتيح إعلان بداية العيد في التاريخ المذكور.

وغالبًا ما تتفق عموم الدول العربية والإسلامية على موعد عيد الأضحى، على العكس من موعد عيد الفطر الذي يُختلف على تحديده بدقة.

قناة العربي