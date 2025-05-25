والي كسلا يتفقد سير العمل في المشروع الإسعافي للمياه

تفقد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق برفقة وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المهندس عبد القادر محمد زين، سير العمل في المشروع الاسعافي لمعالجة اشكاليات المياه بمدينة كسلا والذي يتضمن حفر (25) بئرا وتركيب انظمة للطاقة الشمسية لعدد (17) بئرا بضفتي مدينة كسلا الشرقية والغربية لزيادة الكفاءة وانتاجية المياه وضخها في الشبكات وتفادي الاشكاليات المتكررة لقطوعات الكهرباء وتاثيرها المباشرة خاصة على محطات المياه الرئيسية.

وشملت جولة الوالي التفقدية الآبار التي تم إدخالها للخدمة من المشروع الياباني للمياه بعد توقفها لعامين واعادة تشغيلها بواسطة المولدت الى جانب تفقد مشروع تركيب الطاقة الشمسية لمحطات المياه بمحطة اويتلا الرئيسية وحفر بئر بمنطقة الختمية القديمة.

واستمع الوالي والوزير التي تنوير شامل من مدير مياه الشرب بكسلا المهندس مصطفي محمد دين حول جهود الهيئة خلال الفترة الماضية والتي تم فيها اعادة تاهيل وتشغيل عدد من محطات المياه بادخال عدد (11) بئرا في الشبكة.

واوضح ان قطوعات الكهرباء لساعات طويلة اثر بصورة مباشرة علي الامداد المائي خاصة المحطات الرئيسية منوها الي سعي الهيئة بالتنسيق مع حكومة الولاية لتركيب انظمة للطاقة الشمسية في كافة المحطات خاصة الرئيسية والابار المهمة.

وامن الوالي علي اهمية المشروع وجهود هيئة مياه الشرب في انفاذ المشروع الى حين استقرار التيار الكهربائي و زيادة المخزون الجوفي للقاش ووارد المياه لبحيرات خزانات نهر عطبرة وسيتيبت والقربة لزيادة التوليد المائي للكهرباء.