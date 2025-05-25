أرملة إبراهيم شيكا: بقيت شحاتة وطلعت لايفات عشان أصرف على ولادي

تحدثت هبة أيمن، أرملة الراحل إبراهيم شيكا، نجم نادي الزمالك السابق، بعد أشهر من رحيل زوجها متأثرا بمرض السرطان.

وقالت ارملة ابراهيم شيكا في بث مباشر عبر تيك توك: “الناس بتهاجمني عشان طلعت لايفات وقت العدة، بس انا لو قعدت اصرف على ولادي ازاي لازم اشتغل عشان اعيشهم بقيت شحاتة وبفتح اللايف عشان ولادي”.

وتابعت: “أفشة ابن الأصول جالي واداني فلوس، وقت تعب شيكا قالي متصورش معاه وهو تعبان ابدا وفي وقت ضعف.. كل يوم يكلمني ويقولي ولادك كويسين ولا لأ وعاوزين يتمرنوا”.

وكانت قد أعلنت هبة أيمن، أرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، عن إصابتها بجلطة في قدمها اليمنى، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، حيث كتبت: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قدر الله وما شاء فعل، جلطة في الرجل اليمين”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من وفاة زوجها إبراهيم شيكا، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 29 عامًا، إثر صراع طويل مع مرض السرطان.

وقد خلفت وفاة شيكا حالة من الحزن الشديد داخل الوسط الرياضي، خاصةً بعد التدهور الكبير الذي طرأ على حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

صدى البلد