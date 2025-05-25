وزارة العدل والسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية تبحثان تطوير العمل الالكتروني

في إطار جهود التحول الرقمي بوزارة العدل تم السبت عقد اجتماع مع السلطة القومية للمصادقة الالكترونية بقاعة وزارة العدل بمجمع الوزارات بسللاب بحضور السيد وزير العدل د معاويه عثمان محمد خير والسيدة الوكيل مولانا هويدا علي عوض الكريم . يجئ الاجتماع في إطار تجويد وتطوير العمل واهتمام الوزارة بالتحول الرقمي وفي إطار متابعة سير عملية التحول الرقمي بالوزارة واستخدام أدواته لتسهيل وتسيير دولاب العمل بالوزارة ولتمكين منسوبي الوزارة في إنجاز الأعمال بموجب مجريات التحول الرقمي العالمية ومتابعة الموقف في الموقع الالكتروني والخدمات التي سوف تقدمها الوزارة في الفترة القادمة. يذكر أن وزارة العدل كانت من اوائل الوزارات التي بدأت عملية التحول الرقمي . سونا

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