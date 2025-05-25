انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية في ولاية النيل الأبيض

انطلقت امتحانات الشهادة الابتدائية في ولاية النيل الأبيض السبت، حيث قام اللواء قمر الدين محمد فضل المولى والي الولاية بقرع الجرس بمدرسة أميرة الجزولي الابتدائية بكوستي إيذانا بانطلاقة الامتحانات. وتفقد الوالي برفقة عدد من المسؤولين بالولاية عدد من مراكز الامتحانات بمدينة كوستي، مؤكدا اهتمام الحكومة بترقية وتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن هذه الامتحانات تمثل خطوة مهمة في مسير التعليم بالولاية. وقال وزير التربية والتوجيه المكلف بالنيل الأبيض د. الطيب على عيسى إن امتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية لهذا العام انطلقت في ظروف مختلفة، حيث تم اعتماد 36021 تلميذ موزعين على 244 مركز بجميع محليات الولاية. وأشار إلى أن الوزارة لديها غرفة متابعة عملت على معالجة أوضاع التلاميذ المتأخرين فيما يختص بأرقام الجلوس. وأوضح المدير التنفيذي لمحلية كوستي أن هذه الامتحانات مثلت تحدي كبير للمحلية، وتضافرت فيها الجهود لقيامها في مواعيدها بدعم مقدر من قيادة الولاية والقائمين على أمر الامتحانات. سونا

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