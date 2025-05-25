وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تنظم ورشة تدريبية حول الدعم النفسي للنازحين

نظمت إدارة الصحة النفسية والمعاقرة بوزارة الصحة بولاية شمال دارفور، ورشة تدريبية حول الدعم النفسي الإجتماعي في حالات الطوارئ للنازحين بمراكز الإيواء. حيث شارك في الورشة ثلاثون متطوعاً من مراكز إيواء النازحين بمدينة الفاشر، بدعم من منظمة اليونسيف. وأكد المدير العام لوزارة الصحة بالولاية، الدكتور إبراهيم عبدالله خاطر دارفور، اهتمام وزارته بالصحة النفسية لدورها الكبير في رفع الروح المعنوية وتجاوز الظروف الحرجة التي خلفتها الحرب. وحيا الدكتور خاطر الكوادر العاملة في المجال الصحي لثباتهم وصبرهم على تقديم الخدمة الطبية والصحية للمحتاجين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الولاية. وأوضح مدير إدارة الصحة النفسية والمعاقرة، الحاج محمد أحمد، أن ورشة الدعم النفسي الإجتماعي جاءت استجابة للظروف الراهنة التي يعيشها المجتمع. وأشار إلى أن الورشة استهدفت ثلاثين مشاركاً ومشاركة من معززي الصحة النفسية بمراكز إيواء النازحين لتدريبهم وتمليكهم المعارف والمهارات الخاصة بتعزيز الصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ وسط النازحين بمراكز الإيواء. سونا

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