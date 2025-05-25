فى تطور دبلوماسى لافت يعكس تغيرًا ولو نسبيًا فى المزاج الأوروبى تجاه إسرائيل، اتخذت كل من المملكة المتحدة وإسبانيا، ومعهما الاتحاد الأوروبى، خطوات تصعيدية احتجاجًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة والانتهاكات المستمرة فى الضفة الغربية.

ففى ٢٠ مايو ٢٠٢٥، أعلنت الحكومة البريطانية تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية متورطة فى أعمال عنف فى الضفة الغربية. وصرّح وزير الخارجية البريطانى بأن الحصار المفروض على غزة وتصرفات إسرائيل تتنافى مع القيم البريطانية والدولية.

أما إسبانيا، فقد صعّدت موقفها بشكل لافت، حيث دعت وزيرة الشباب إلى فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها بـمنع دخول المساعدات الإنسانية. كما طالب رئيس الوزراء باستبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية منتقدًا ما سماه «ازدواجية المعايير». وفى خطوة أكثر حزمًا، يدعم البرلمان الإسبانى حاليًا مشروع قانون يفرض حظرًا شاملًا على تصدير السلاح والمعدات الدفاعية إلى تل أبيب.

وعلى مستوى أوسع، أعلن الاتحاد الأوروبى بدء مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل. جاء هذا التحرك بعد أن تقدمت هولندا بمبادرة رسمية لمراجعة الاتفاقية، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلى على غزة يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولى الإنسانى. وقد حشدت هولندا دعمًا كافيًا داخل التكتل الأوروبى لهذا المقترح، حيث أيدته ١٧ دولة من أصل ٢٧ دولة.

فعليًا، تشير هذه التحركات إلى إرهاصات لتحوّلات فى السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل. للأسف، موقف أوروبا منذ اندلاع حرب غزة موقف محبط ومشين. فهى التى تتشدق بحقوق الإنسان وبضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى، لم تنطق بكلمة واحدة أمام انتهاكات إسرائيل ولم تفتح فاها أمام إجرامها. أما الآن فتتحرك بعض الدول الأوروبية وتُتخذ إجراءات عملية. أن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتى أبدًا.

وإن دلت هذه التحركات على شىء فهى تدل على قوة الرأى العام الداخلى هذا الذى ينتقد ازدواج المعايير الغربية ويضغط من أجل احترام القانون الدولى وحقوق الإنسان بغض النظر عن لونه أو موقعه الجغرافى.. وهو ما يعنى أيضًا تآكلًا تدريجيًا وإن كان نسبيًا فى شرعية إسرائيل الأخلاقية لدى بعض شركائها الأوروبيين. فهل تفتح هذه التحولات الباب أمام خطوات مستقبلية أكثر تصعيدًا تجاه إسرائيل، ودعم أوسع للتحقيقات الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين؟.. لا أعتقد أن هناك مؤشرات كافية الآن لترجيح ذلك، لكن دعونا نأمل ونثق فى قوة الضمير الإنسانى.

نادين عبدالله – المصري اليوم

