شاهد بالفيديو.. شبيه الفنان السوداني الراحل “الجزار” يوضح حقيقة المقاطع المنتشرة له يوم وفاة المطرب ويشكو من “الردم”

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نشر شبيه ومقلد الفنان السوداني, الراحل محمد فيصل الجزار, مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وضح من خلاله بعض الحقائق.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الفنان الصاعد سعد, الملقب بسعد الجزار, حقيقة المقاطع المنتشره له وظهر من خلالها وهو يغني فيويوم رحيل المطرب الشاب.
حيث أكد أن المقاطع قديمة وأعاد البعض نشرها في يوم وفاة “الجزار”, وهو ما عرضه لإنتقادات حادة وهجوم شرس من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب سعد الجزار, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, الجمهور بالتأكد أولاً قبل نشر تعليقات الهجوم و”الردم”, التي تعرض لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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