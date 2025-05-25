كشف ناشط سوداني, في مقطع فيديو متداول عن قصة شهيد داخل قبره الذي قام بتصويره والموجود بأحد المنازل بمحلية شرق النيل بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الناشط قصة الشهيد الذي قام بعملية إنتحارية وبطولية بمنطقته بشرق النيل, عندما كانت تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع. وأكد صاحب المقطع أن الشهيد نجح في تفجير 10 سيارات محملة بالجنود الذي يتبعون لمليشيا الدعم السريع, وذلك قبل أيام من دخول الجيش للمنطقة وتحريرها. وذكر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن الشهيد بعد تفجيره للسيارات قام ما تبقى من أفراد المليشيا بمطاردته حتى دخل هذا المنزل وبعد أن حاصروه قاموا بتصفيته بعدد 18 طلقة في جسده وتم دفنه فيما بعد داخل هذا المنزل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حاصروه وقتلوه بــ 18 رصاصة في جسده.. الكشف عن مقبرة الشهيد المجهول الذي قام بعملية انتحارية بتفجيره 10 سيارات محملة بجنود للدعم السريع بشرق النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.