عرض ضابط بمليشيا الدعم السريع, نفسه لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد بيان نشره في مقطع فيديو. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وصف جمهور مواقع التواصل الاجتماعي خطاب الضابط بالمضحك وذلك بسبب محاولته التحدث على طريقة السياسيين والنشطاء. مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي قابلوا بيان الضابط “الدعامي”, بتعليقات ساخرة على شاكلة: (ده عربي يا مرسي) و (يا زول ظط). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بيان “مضحك” لأحد ضباط الدعم السريع يثير سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور: (ده عربي يا مرسي ويا زول ظط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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