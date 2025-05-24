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فاجأ رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السوداني, عمر النمير, جمهور فريقه بتدوينة مثيرة نشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف النمير, في تدوينته بعض الحقائق التي تخص فريق الكرة الذي يعاني بعد تراجع ترتيبه في الدوري الموريتاني.
وكتب الرئيس الشاب: (اعتقد كده الامور واضحة . الادارة فعلت كل مابوسعها ولم تقصر . هل المشكلة تكمن في اللاعبين ام المدربين ؟ وكيف يكون الحل الجذري؟).
وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (الفريق يعاني من مشكلة حقيقية وتحتاج الي وقت طويل لعلاجها ليس لدينا لعيبة صف اول بعد ان رفض كل اللاعبين المعارين العودة !! وهذه المشكلة أعتقد ستستمر للظروف التي تمر بها بلادنا لتوقف النشاط الرياضي فترة طويلة حيث لايمكننا اضافة لعيبة وطنيين يرتقون الي مستوي الفرق الكبيرة المريخ والهلال والاعتماد علي اللاعبين الأجانب بالكامل خطأ كبير.
وختم النمير. تدوينته التي حظيت بتفاعل واسع من جمهور نادي المريخ: (لذلك ليس أمامنا سوي الصبر حتي نبني فريق قوي واتمني التسجيلات القادمة تكون افضل بكثير.).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي المريخ يكشف الحقائق في تدوينة مثيرة: (هل المشكلة تكمن في اللاعبين ام المدربين؟ الفريق يعاني من مشكلة تحتاج وقت طويل.. كل اللاعبين المعارين رفضوا العودة والاعتماد علي المحترفين الأجانب خطأ كبير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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