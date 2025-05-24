سلطة الطيران المدني تنفي تقارير عن عودة مطار الخرطوم الدولي لاستقبال طائرات الشحن

أفادت سلطة الطيران المدني، أن هناك تقارير خاطئة تم تداولها على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، تُفيد بعودة مطار الخرطوم الدولي لاستقبال طائرات الشحن بعد أسبوع من الآن.

ونفت السلطة صحة هذه التقارير، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص ولم يتم تحديد سقف زمني لعودة مطار الخرطوم الدولي لاستقبال أي نوع من الطائرات حتى تاريخه.

وأشارت السلطة إلى أن عودة مطار الخرطوم الدولي للعمل تعتبر من أولوياتها القصوى، متى ما توفرت القواعد القياسية والمتطلبات الدولية لتشغيله، التي جاري العمل على توفيرها في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة.

وهنأت سلطة الطيران المدني المواطنين الكرام بتحرير كامل ولاية الخرطوم سائلين الله ان يتم تحرير كل الوطن من دنس المليشيا المتمردة.

النصر لقوات شعبنا المسلحة والمجد والخلود لشهدائنا الابرار والعزة للسودان.

سونا