والي الخرطوم يقف على أكبر ضبطية نفذها جهاز الأمن والمخابرات العامة بأمبدة

وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على أكبر ضبطية قام بها جهاز الأمن والمخابرات بامبدة وذلك بحضور مدير أمن أمدرمان الكبرى اللواء وليد بيومي والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الطيب سعدالدين والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة أبو القاسم آدم الطاهر.

مدير أمن محلية أمبدة قال أن وشملت الضبطية شملت على ماكينات لطباعة العملات الوطنية والأجنبية مع كمية من العملات المطبوعة وكميات من الأسلحة وسبائك الألمنيوم.

والي الخرطوم حيا يقظة قوات الأمن وقال أنه مطلوب المزيد من البحث عن المضبوطات باعتبار أن مداخل أمبدة من جهة تشكل مهددا أمنياً خطيرا وطالب الوالي الأجهزة الأمنية بملاحقة المتعاونين والمجرمين الذين يقومون بنهب ممتلكات المواطنين وبيعها في الأسواق كما وجه بإزالة كل المناشط والسكن العشوائي معلنا عن إسناد حكومة الولاية لجهاز الأمن والمخابرات العامة للقيام بدوره فضلا عن دعم قوات الطوف المشترك والخلية الأمنية.

المدير التنفيذي لمحلية أمبدة أشاد بالضبطية وقال أن محليته شرعت في توفيق أوضاع المحلية وقامت بتعيين مدراء الوحدات الإدارية وشرعت في أعمال النظافة والتأهيل.

دعما للمحلية بعد إعلانها خالية من المليشيا المتمردة.

إعلام ولاية الخرطوم