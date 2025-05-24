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بملامح فرعونية.. نيللي تتألق في أحدث ظهور لها – صورة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • بملامح فرعونية.. نيللي تتألق في أحدث ظهور لها – صورة 1/3
  • بملامح فرعونية.. نيللي تتألق في أحدث ظهور لها – صورة 2/3
  • بملامح فرعونية.. نيللي تتألق في أحدث ظهور لها – صورة 3/3

نيللي

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورًا جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت نيللي كريم الأنظار بإطلالة جذابة بفستان كب باللون الأحمر الداكن، و من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا جذابًا يبرز جمال ملامحها الفرعوني.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم
وتعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم هو مشاركتها فى مسلسل اخواتي الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي.

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صدى البلد

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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