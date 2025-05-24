بملامح فرعونية.. نيللي تتألق في أحدث ظهور لها – صورة

نيللي شاركت الفنانة نيللي كريم، صورًا جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وخطفت نيللي كريم الأنظار بإطلالة جذابة بفستان كب باللون الأحمر الداكن، و من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا جذابًا يبرز جمال ملامحها الفرعوني. آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

وتعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم هو مشاركتها فى مسلسل اخواتي الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي. صدى البلد

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