علم السودان قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية إن فرض الخارجية الأميركية عقوبات على حكومة السودان تحت إدعاء استخدامها للأسلحة الكيميائية في الحرب، إدعاء كاذب ومفضوح لا يستند على أي أسس موضوعية ولم تؤسس له أعمال لجان تحقيق محلية أو دولية. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر المستقبل للإصلاح والتنمية: فرض الخارجية الأميركية عقوبات على حكومة السودان إدعاء كاذب ومفضوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.