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منذ 12 يوماً.. صلاح قوش في بورتسودان
بورتسودان : مصادر
علمت صحيفة مصادر أن الفريق أول صلاح قوش حط في مدينة بورتسودان منذ 12 يوماً وسط تكتم شديد حول أسباب العودة إلي السودان في زيارة هي الأولى من نوعها لقوش منذ سقوط عهد الإنقاذ والذي لعب صلاح قوش دوراً بارزاً في خلخلته حتي سقط..
وبينما لم ترشح معلومات عن مهمة عودة قوش ألمح مصدر أمني رفيع إلي أن الزيارة ذات صلة بملفات امنية وسياسية ستتم بموافقة قيادة البلاد العسكرية والأمنية .
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
اسماء عثمان
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