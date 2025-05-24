الكشف عن نهب آلاف الأطنان من الصمغ العربي من مناطق النهود والخوي وود بخيت

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كشف *الاتحاد العام التعاوني النوعي لمنتجي الصمغ الطبيعي بالسودان* عن نهب آلاف الأطنان من الصمغ العربي من مناطق *النهود* و*الخوي* و*ود بخيت*.. وتحويلها إلى خارج البلاد.
وأشار الاتحاد إلى تعرُّض منتجي وتجار الصمغ العربي في تلك المناطق لخسائر كارثية جراء هجمات شنتها *مليشيا الدعم السريع*.. مما تسبب في أضرار جسيمة للقطاع.
وفي تصريح خاص لـ*(التيار)، قال **عوض الله إبراهيم.. رئيس اتحاد الصمغ الطبيعي بالسودان.. إن حجم الخسائر يقدر **بمليارات الجنيهات*، مشيرًا إلى تعرُّض عدد من المنتجين للقتل أو الإصابة.
وأكد عوض الله أنه طالب *الاتحادات الفرعية* في النهود والخوي بإجراء *رصد دقيق* لحجم الخسائر المادية..، وحصر أعداد *الشهداء* و*المصابين*، وذلك لتقديم تقارير مفصلة للجهات المعنية.
وأوضح أن *مناطق النهود والخوي* تُعد من أكبر المناطق المنتجة للصمغ العربي في السودان.. كما أنها تنتج *أجود أنواع الصمغ*.
وكشف عن *صعوبات كبيرة* واجهها المنتجون في جمع المحصول بسبب *انعدام الأمن*، مما أدى إلى تعطيل العملية الإنتاجية وتسرب كميات كبيرة عبر التهريب.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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