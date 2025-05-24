مصر.. «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو إلقاء زجاجات على معرض سيارات

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام بعض الأشخاص بإلقاء زجاجات على أحد المعارض لتجارة السيارات بالجيزة، وضبطت مُرتكبى الواقعة.

قالت الداخلية في بيان مساء اليوم الجمعة :«فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة»مطموسة اللوحات المعدنية«بالتوقف أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة العجوزة وإلقاء زجاجات على السيارات المتوقفة داخل معرض لتجارة السيارات محدثين بعض التلفيات بها، وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وباستدعاء مالك المعرض (مقيم بدائرة القسم) أيد ما سبق، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص»لـ 2 منهم معلومات جنائية«) وبحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لسابقة حدوث مشادة كلامية بينه وبين مالك المعرض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم والسيارة المستخدمة في الواقعة».

المصري اليوم