- 1/2
- 2/2
وجه قائد ثاني مليشيا الدعم السريع، عبد الرحيم د،قلو الإدارات الأهلية بولاية جنوب دارفور بتقديم مساهمات عينية لإعاشة جنود المليشيا.
وحسب ما أفادت به مصادر “دارفور الآن”، فقد طلب دقلو من الإدارات الأهلية دفع مبالغ ومساهمات، حيث طالب قبيلة الفلاتة بـ500 بقرة، وقبيلة الترجم بـ250 بقرة.
كما طلب من قبيلة القِمر تقديم جوال دخن و جركانة زيت لكل شيخ، مع العلم أن القبيلة تضم 30 عمدة، وكل عمدة لديه 40 شيخًا بالمتوسط. وطالب دقلو قبائل منطقة كأس بدفع 1000 بقرة و1000 جوال دخن لتوفير احتياجات المليشيا.
وقال دقلو خلال حديثه مع القيادات الأهلية: “أكلتوا حلو مؤسسة الدعم السريع، الآن ترفضوا مُرها”.
دارفور الآن
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحيم دقلو : ” أكلتوا حلو مؤسسة الدعم السريع الآن ترفضوا مُرها” مخاطبا الإدارات الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.