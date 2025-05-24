مواطنة تكشف عن تعرضها لتلاعب بفاتورة شراء في سوق الذهب بالدوحة

كشفت إحدى المواطنات تعرضها لتلاعب في الأسعار أثناء شرائها ذهبًا وفضة من أحد محلات المجوهرات المعروفة في سوق الذهب، حيث لاحظت بعد العودة إلى المنزل أن الأسعار المدونة في الفاتورة لا تطابق ما تم الاتفاق عليه شفهيًا داخل المتجر.

وروت المواطنة، لـ “موقع الشرق”، بأنه تم إبلاغها بسعر إجمالي محدد يشمل سبيكتين من الفضة وإسورة من الذهب، إلا أن الفاتورة أظهرت تغييرًا في تفاصيل الأسعار حيث قام البائع بإعادة توزيع السعر الإجمالي بطريقة مختلفة، حيث تم رفع سعر إحدى القطع وخفض سعر قطعة أخرى، دون أن يتم توضيح ذلك أثناء عملية البيع.

وأوضحت أن البائع أشار بشكل سريع إلى تعديل في السعر أثناء الزحام داخل المحل، ما جعلها توقّع على الفاتورة دون الانتباه للتفاصيل الدقيقة، لتكتشف لاحقًا أن الأسعار المفصلة تختلف عما تم الاتفاق عليه.

المواطنة أكدت أنها قامت برفع شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن ما حدث يُعد تضليلًا تجاريًا، خاصة أن الفاتورة الرسمية لا تعكس حقيقة الاتفاق، وأن توقيعها تم في ظروف غير مناسبة.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تؤكد فيه الجهات المعنية أهمية التزام المحلات بالشفافية في عرض الأسعار، وضمان توافق الفواتير مع ما يتم الاتفاق عليه شفهيًا بين البائع والمستهلك.

الشرق القطرية