كردفان .. تمويل التأمين الصحي

عقدت لجنة التمويل الولائي للتأمين الصحي بولاية شمال كردفان اجتماعها الدوري الذي ناقش “تقرير تمويل التأمين الصحي الواقع والتحديات”.

وذلك استمرارا لجهودها المبذولة في تذليل اشكالات تمويل التأمين الصحي واسناده لتقديم خدماته الطبية لمواطن الولاية.

وأوضح د. خطاب السماني مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية شمال كردفان ان التأمين الصحي حقق نسبة كبيرة في سداد المديونيات السابقة والعمل على سداد المتبقى وخلق توازن بين المصروفات والايرادات.

وابان ان الاستقرار الامني بالولاية ادى الى الإقبال الكبير من المواطنين على خدمات التأمين مما ادى الى تنفيذ ايام علاجية ومخيمات للعيون.

واشار الى اهمية سداد متأخرات المالية الولائية وزيادة الاشتراكات وايجاد فرص للاستثمار للتأمين الصحي لتقديم خدماته وتلبية احتياجات المستفيدين.

الأستاذة مسرة الإمام مدير قطاع التنمية الاجتماعية ابانت الجهد الذي حققه التأمين الصحي في سداد المديونيات السابقة وأهمية التواصل مع المؤسسات والشراكات لسداد ما عليها من متأخرات للتأمين الصحي وأهمية وضع رؤية فيما يتعلق بأسعار الخدمة للتخفيف عن المواطن الذي تأثر بظروف الحرب.

الاستاذ الهادي ناصر مدير عام وزارة المالية الوزير المكلف اشاد بالانجاز المالي الذي تحقق في سداد مديونيات التأمين الصحي لعدد من المؤسسات والانجاز المهني في تقديم الخدمات للمواطنين والمتأثرين بالحرب .