نائب والي كسلا يدشن مبادرة فرح المدارس

دشن الاستاذ عمر عثمان ادم وزير التنمية الاجتماعية المكلف نائب والي كسلا بمدرسة كسلا الاهلية الاساسية بنين مشروع فرح المدارس المقدم من مبادرة دعم التعليم بحضور عدد من القيادات التنفيذية بكسلا.

واوضح ممثل المبادرة الاستاذ ادريس علي سليمان بأن المشروع ياتي امتدادا للمشروعات السابقة لدعم و اسناد قطاع التعليم وقال ان مبادرة دعم التعليم هي واحدة من المبادرات الكثيرة التي تعمل لنهضة وترقية العملية التعليمية.

واعرب ادريس عن شكره للشركاء الذي اسهموا في تمويل المبادرة وفي مقدمتهم ابناء كسلا بالرياض والاخوة في وزارة المالية وديوان الزكاة.

وقال “عملنا ان تكون هذه المبادرة من اجل التعليم لانه جوهر التنمية والتغيير”.

وحيا المدير التنفيذي لمحلية كسلا الاستاذ ادريس محمد علي مداوي الشباب الفاعلين في المبادرة واهتمامهم بأمر التعليم و اكد دعم المحلية ومساندتها للمشروعات الهادفة والبناءة.

واكد وزير التربية والتوجيه المكلف الاستاذ عثمان عمر عثمان على اهمية الدعم المجتمعي و الشبابي للتعليم وقال ان التعليم مسئولية الجميع وتطرق الى آلية توزيع الدعم على مدارس المحليات والمتمثل في تحريك المجتمع المحلي وتوفير الايدي العاملة على ان تقوم المبادرة بتسليم المعينات اللازمة.

واشار مداوي الى المسئولية الملقاة على عاتق الجهات الرسمية والمعلمين والادارات ذات الصلة لتكملة الجهود لترقية قطاع التعليم. وجدد شكره وتقديره للمبادرات ولكافة الجهات الداعمة

و عبر نائب الوالي عن امتنانه وتقديره لجهود الشباب القائمين على امر المبادرة.

وقال عمر ان ولاية كسلا نصف سكانها اطفال في سن التمدرس مما يتطلب تضافر كافة الجهود للارتقاء بالتعليم وامتدح نائب الوالي دور المعلم وصبره في الظروف الصعبة التي تمر علي البلاد. وتطرق الى اهمية تضافر الجهود لتحسين البيئة المدرسية.

وجدد عمر التزام حكومة الولاية بدعم كافة المبادرات المجتمعية التي من شأنها ترقية وتطوير الخدمات المقدمة.