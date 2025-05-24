شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يحكي قصة تعرضه لإعتداء جنسي وجسدي من شاب سوداني بكندا ويثير ضجة إسفيرية واسعة

أثار الفنان السوداني, الشاب شريف الفحيل, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد خروجه في مقطع فيديو قام بنشره على إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكى الفنان المثير للجدل قصة إعتدائه جنسياً وجسدياً من شاب سوداني, بكندا.

وكشف الفنان الذي يقيم هو الآخر بدولة كندا, التي هاجر إليها قبل عدة سنوات, عن أن معرفته بالشاب جاءت عن طريق أصدقاء مشتركين بينهم.

وقال بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن الشاب الذي اعتدى عليه مدمن للمخدرات وأنه لم يرتاح في التعامل معه خصوصاً بعد معرفته بقصة تعاطيه المخدرات.

وأكد الفحيل, أن الشاب تعرض إليه في الشارع العام بكندا, وبعد تدخل بعض المارة, لحق به مرة ثانياً واعتدى عليه بالضرب والذي نتج عنه إصابة بالغة في رأسه استدعت خياطة الجرح.

وكشف الفنان الشاب أن الشرطة تدخلت وأجرت تحقيقات معه ومع شهود العيان مشيداً بدورها في القضية ومؤكداً أن الشخص الذي اعتدى عليه سيجد عقابه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)