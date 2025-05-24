شاركت المذيعة والإعلامية السودانية, المعروفة نسرين النمر, صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق, السابقة في لقطة رومانسية مع زوجها الأستاذ مجدي عبد العزيز. وكتبت نسرين النمر, على الصورة التي حظيت بآلاف الإعجابات والتفاعلات من جمهورها ومتابعيها: (أبو محمد تسلم ويسلم خاطرك). ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الأستاذ مجدي عبد العزيز, كان قد عمل لفترة مسؤولاً بالمراسم في القصر الجمهوري قبل أن يتم تعيينه معتمداً لأمدرمان في العام 2015. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الإعلامية السودانية نسرين النمر تتغزل في زوجها معتمد أم درمان السابق بلقطة رومانسية (تسلم ويسلم خاطرك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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