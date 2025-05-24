فجر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان, ثورة من الغضب وسط الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من حفل جماهيري أحيته الفنانة الشهيرة هدى عربي, بالمملكة العربية السعودية. وأظهر الفيديو رجل سوداني, تفاعل مع أغنيات الفنانة بشكل هستيري, حيث صرخ (واي يا هدى) ودخل بعدها في وصلة رقص مع أنغام المطربة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل الكثير منهم تصرف الرجل بسخرية كبيرة على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (يا عمنا شد حيلك شوية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يتفاعل في الرقص ويصرخ بشكل هستيري أثناء حضوره حفل للفنانة هدى عربي بالسعودية (واي يا هدى) وساخرون: (يا عمنا شد حيلك شوية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.