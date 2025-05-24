واصلت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو, تخصصها في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المودل بنشر مقطع فيديو من مقر إقامتها بالسعودية, عبر أحد حساباتها تم تناقله على نطاق واسع. وظهرت أفرو, في المقطع المتداول بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة, وزادت من إثارة الجدل بتقديمها وصلة رقص مثيرة على أنغام إحدى أغنيات الربابة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة وأزياء فاضحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.