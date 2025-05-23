- 1/3
- 2/3
- 3/3
يتواصل تصوير أحدث الأعمال السينمائية بعنوان”بنات فاتن” الذي يضم كلا من النجوم يسرا وباسم سمرة وهدى المفتي، حيث أنهى فريق العمل تصوير الأسبوع الأول من مشاهد الفيلم داخل إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة.
كما يستكمل فريق العمل التصوير في العديد من المواقع المختلفة لإنهاء بقية مشاهد العمل.
أبطال “بنات فاتن”
“بنات فاتن” يضم كلا من النجمة يسرا والفنانة هدى المفتي والفنان باسم سمرة والفنان السوداني مصطفى شحاتة والفنانه السودانية إسلام مبارك والفنان حمدي هيكل وغيرهم العديد من النجوم الشباب.
كما يظهر النجم الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الأحداث ومن تأليف أمينة مصطفى وإنتاج علي بني حمد سينيتوبيا cinetopia Films ومدير التصوير بيشوي روزفلت وإخراج محمد نادر. ومن المقرر تحديد ميعاد عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير جميع أحداث العمل.
بوابة الأهرام
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر صور كواليس فيلم “بنات فاتن” ليسرا وباسم سمرة بعد انتهاء أسبوع من التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.