صور كواليس فيلم “بنات فاتن” ليسرا وباسم سمرة بعد انتهاء أسبوع من التصوير

يتواصل تصوير أحدث الأعمال السينمائية بعنوان”بنات فاتن” الذي يضم كلا من النجوم يسرا وباسم سمرة وهدى المفتي، حيث أنهى فريق العمل تصوير الأسبوع الأول من مشاهد الفيلم داخل إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة.

كما يستكمل فريق العمل التصوير في العديد من المواقع المختلفة لإنهاء بقية مشاهد العمل.

أبطال “بنات فاتن”

“بنات فاتن” يضم كلا من النجمة يسرا والفنانة هدى المفتي والفنان باسم سمرة والفنان السوداني مصطفى شحاتة والفنانه السودانية إسلام مبارك والفنان حمدي هيكل وغيرهم العديد من النجوم الشباب.

كما يظهر النجم الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الأحداث ومن تأليف أمينة مصطفى وإنتاج علي بني حمد سينيتوبيا cinetopia Films ومدير التصوير بيشوي روزفلت وإخراج محمد نادر. ومن المقرر تحديد ميعاد عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير جميع أحداث العمل.

بوابة الأهرام