تشغيل جهاز الاشعة المقطعية بمستشفى الذرة بمدني

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أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن إعادة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية (CT Scan) بمستشفى الذرة بمدينة ود مدني، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب تداعيات الحرب.
وأكد د. طارق عباس العجوة، مساعد المدير العام لوزارة الصحة بالولاية، في تصريح لـ(سونا)، أن تشغيل الجهاز يمثل إضافة حقيقية لجهود استعادة الخدمات الصحية بالولاية، ويسهم في إنهاء معاناة المرضى الذين اضطروا سابقًا للانتقال إلى ولايات أخرى لتلقي الخدمة.
وأوضح أن إعادة تشغيل الجهاز تمت بسواعد المهندسين بالمستشفى، مجددًا التزام الوزارة بإعادة تشغيل جميع الأجهزة الطبية المتوقفة في المؤسسات الصحية.
من جانبها، أعربت د. مرام عبد الحليم، مديرة مستشفى الذرة بود مدني، عن شكرها لحكومة ولاية الجزيرة ووزارة الصحة على دعمها في إعادة تشغيل الجهاز، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشغيل المزيد من الأجهزة، مما سيسهم في تخفيف معاناة المرضى وتمكينهم من تلقي العلاج داخل الولاية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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