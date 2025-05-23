تشغيل جهاز الاشعة المقطعية بمستشفى الذرة بمدني

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن إعادة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية (CT Scan) بمستشفى الذرة بمدينة ود مدني، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب تداعيات الحرب.

وأكد د. طارق عباس العجوة، مساعد المدير العام لوزارة الصحة بالولاية، في تصريح لـ(سونا)، أن تشغيل الجهاز يمثل إضافة حقيقية لجهود استعادة الخدمات الصحية بالولاية، ويسهم في إنهاء معاناة المرضى الذين اضطروا سابقًا للانتقال إلى ولايات أخرى لتلقي الخدمة.

وأوضح أن إعادة تشغيل الجهاز تمت بسواعد المهندسين بالمستشفى، مجددًا التزام الوزارة بإعادة تشغيل جميع الأجهزة الطبية المتوقفة في المؤسسات الصحية.