مفاجأة .. أبرز محاصيل تصدرها مصر للخارج ..!

أكد الدكتور مدحت عنيبر، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث، أن أهم 3 سلع غذائية تعتمد عليها مصر في الاستيراد هي القمح في المقام الأول، يليه الأعلاف، ثم الزيوت، مشيراً إلى أن هذه العناصر تمثل التحدي الأكبر في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وشدد مدحت عنيبر خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد على أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتياً في الخضراوات والفاكهة، وتتميز عالمياً في إنتاج التمور والزيتون، لكنها لا تزال تستورد نحو 50% من احتياجاتها من القمح، حيث تستهلك الدولة حوالي 21 مليون طن سنوياً، بينما الإنتاج المحلي المستهدف هذا العام يبلغ 10 ملايين طن من مساحة مزروعة تُقدّر بـ3.25 مليون فدان.

وأضاف مدحت عنيبر أن الرقعة الزراعية في مصر توسعت من 8 ملايين فدان في عام 2017 إلى 10.4 مليون فدان حالياً، بعد إضافة 2.4 مليون فدان خلال السنوات الأخيرة، مع استهداف إضافة 800 ألف فدان جديدة في الموسم الشتوي المقبل، ليصل الإجمالي إلى 3.2 مليون فدان إضافية.

وأوضح أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح يتطلب زراعة ما بين 6.5 إلى 7 ملايين فدان، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه تدريجياً من خلال التوسع في الزراعة، خاصة في الأراضي الصحراوية، واعتماد الأساليب الحديثة ضمن استراتيجيات الزراعة الذكية.

صدى البلد