“السودان يسع الجميع”.. تدشين مبادرة جمع الصف الوطني لأسناد القوات المسلحة بالنيل الابيض

عقدت أمانة المبادرة الطوعية لجمع الصف الوطني لإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى بمحلية كوستي بولاية النيل الأبيض عقدت ظهر الخميس بقاعة الجهاز القضائي بكوستي مؤتمرا صحفيا لتدشين المبادرة التي تجيء تحت شعار (السودان يسع الجميع) وذلك بحضور الاستاذ محمد أحمد عبدالله رئيس المبادرة بكوستي والشيخ محمد عبدالوهاب الحريري صاحب فكرة المبادرة وعدد من أعضاء المبادرة ورئيس الجهاز القضائي والقيادات التنفيذية والاهلية والمجتمعية بمحلية كوستي .

وقال رئيس المبادرة بكوستي لدى مخاطبته المؤتمر الصحفي إن المبادرة جاءت لوحدة الصف الوطني ونبذ الجهوية والقبلية والحزبية الضيقة الى جانب تقديم الدعم والسند للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى المشاركة في حرب الكرامة للحفاظ علي تراب الوطن وصون مكتسباته فضلا عن المشاركة في إعادة البناء والتعمير لمرحلة ما بعد الحرب .

واضاف ان المبادرة بدأت بعدد من الورش الصغيرة وصولا لمرحلة التدشين مشيرا الى ان ولاية النيل الابيض تمثل نموذجا في التكافل والتعاضد ووحدة الصف والكلمة.

ودعا رئيس المبادرة جميع مكونات المجتمع بالولاية للمشاركة في هذه المبادرة وخلق مزيد من المبادرات لمساعده الجهاز التنفيذي في إتخاذ القرارات الصائبة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا ان عملية التدشين سيتواصل لتعم المبادرة كل محليات الولاية .

من جهته ابان الشيخ سعد بابكر نائب رئيس المبادرة أن المبادرة تحمل في مضمونها أن السودان يسع الجميع وأن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف للخروج بالبلاد الى بر الامان مشيرا الى أن حب الاوطان من الايمان مؤكدا على ضرورة الوصول الى الحد الادني من اجل حماية الوطن.

الى ذلك أكد الاستاذ محمد عبدالوهاب الحريري صاحب فكرة المبادرة ان المبادرة جاءت من رحم المعارك ومدى المعاناه التي يواجهها الجنود في معركة الكرامة مما يتطلب منا الدعم والسند كضريبة وطنية، مشيرا الى ان الفكرة وجدت القبول والنجاح من خلال هذا التدشين داعية لأن تكون كل مكونات الولاية كأسرة واحدة تسهم في دعم المجهود الحربي وإعادة البناء.

فيما أشار الدكتور النور عبدالله جادين رئيس قطاع البيانات بالمبادرة الى ان المبادرة تمثل كل ألوان الطيف المجتمعي بالولاية وأنها جاءت لانقاذ الوطن من التدمير الممنهج من قبل دول البغي والاستكبار