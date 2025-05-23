فرقة رونالدو.. سيناريو وحيد يضمن المشاركة الآسيوية للنصر السعودي

تبددت آمال نادي النصر بشكل نظري في المشاركة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم الجديد، باحتلال الفريق المركز الرابع حالياً في دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 67 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن الوصيف الهلال، والذي يؤهله مركزه للمشاركة في البطولة القارية الأهم.

وفاز النصر على الخليج بثنائية نظيفة، لكن ذلك لم يكن كافياً، إذ أن الجار والغريم الهلال خطف نقطة تعادل صعبة من الوحدة رفعت رصيده لـ 72 نقطة، بينما فاز القادسية أيضا على العروبة ليصل للنقطة 68 في المركز الثالث.

ويملك النصر سيناريو وحيد يعيد له آمال المشاركة الآسيوية في الموسم الجديد، لكنه لا يتعلق فقط بنتائج الجولة الأخيرة المتبقية من عمر الدوري السعودي.

ويأمل النصر في أن يحصل على حُكم لصالحه من مركز التحكيم الرياضي الذي لجأ إليه كحل أخير في أزمة مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي بمباراة الفريقين في الدوري والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.

وطعن النصر على شرعية مشاركة حارس العروبة باعتبار أنه لا يحمل صفة لاعب محترف ويشغل وظيفة إدارية، الأمر الذي تم رفضه أمام لجنتي الانضباط والاستئناف، قبل أن يلجأ العالمي إلى مركز التحكيم الرياضي كحل أخير أملاً في قبول شكواه واعتباره فائزاً بنقاط المواجهة.

في حال صدور حُكم لصالح النصر فإن ذلك سيرفع رصيده لـ 70 نقطة قبل الجولة الأخيرة، أي أنه بذلك يقفز للمركز الثالث بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.

في هذه الحالة سيحتاج فريق المدرب ستيفانو بيولي للفوز على الفتح في لقاء الجولة الأخيرة، مقابل عدم فوز الهلال على القادسية بنفس الجولة.

فإذا فاز النصر وخسر الهلال يضمن العالمي المشاركة الآسيوية من مقعد الوصافة بفارق نقطة عن الزعيم.

كذلك لو فاز النصر على الفتح وتعادل الهلال مع القادسية فإن فارق المواجهات المباشرة بين قطبي الرياض يصب في مصلحة العالمي، بعد التساوي في النقاط بـ 73 نقطة لكل منهما.

كووورة