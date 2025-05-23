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أين ذهب هذا الأراجوز وبقية شُلّته؟!

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اسماء عثمان 0 تبليغ

أين ذهب هذا الأراجوز وبقية شُلّته؟!

من ذكريات التعبئة التي قادتها أرجوزات الحرية والتغيير للتبشير بإنقلابهم عبر بندقية مليشيا التمرد..

بالمناسبة.. أين ذهب هذا الأراجوز وبقية شُلّته؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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