من ذكريات التعبئة التي قادتها أرجوزات الحرية والتغيير للتبشير بإنقلابهم عبر بندقية مليشيا التمرد.. بالمناسبة.. أين ذهب هذا الأراجوز وبقية شُلّته؟! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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