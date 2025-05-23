كامل إدريس أم حمدوك؟! الإختيار بين الجوع والعطش !!

■ الحقيقة المحزنة في واقع السودانيين اليوم أن رئيس وزرائهم الذي تم تعيينه حديثاً لم يكن في يوم من الأيام هو خيار الجماهير السودانية الغالبة ..

ولكنه جاء عبر رافعة دولية وقفت خلفه منذ سنواتٍ طويلة وهاهي تجني ثمار غرسها الناعم ..

■ د. كامل إدريس هو ابن المنظمات الدولية (Handemade) وهذا هو الفرق الجوهري بينه وبين الدكتور عبد الله حمدوك ..

■ كواليس وأسرار كثيرة صاحبت مسيرة الدكتور كامل إدريس ليجلس علي كرسي رئيس وزراء جمهورية السودان .. نال الرجل ما أراد .. فما الذي سيترتب علي هذه الخطوة .. هذه حلقة أولي من جلسة حوار مع بعض الأصدقاء رأيت أن أنقلها لأصدقاء الصفحة والمهتمين لمزيد من الحوار والنقاش ..

الكاتب/ عبد الماجد عبد الحميد