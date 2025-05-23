تحالف اردول: نعلن عن انتقال نشاط التنظيم الي العاصمة الخرطوم

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قالت الأمانة العامة للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية نبارك لشعبنا تحرير كامل ولاية الخرطوم ونحي كل المناضلين في سبيل ذلك وعلى رأسهم قواتنا المسلحة والقوات الأخرى المساندة.
نتقدم بارفع وأسمى عبارات التهاني والتبريكات للشعب السوداني العظيم بمناسبة الإنتصارات الكبيرة لقواته المسلحة وتحرير الخرطوم، عاصمة المجد والصمود، وهو انتصار لإرادة الشعب الصابر المناضل والذي يعبر ايضا عن صمود الأبطال الذين لم تلن لهم طرف في مواجهة الظلم والعدوان، فقد ناضلوا بكل شجاعة وبسالة وقدموا ارواحهم ودمائهم فداء لعزة وكرامة بلادنا.
ولاية الخرطوم اليوم تتنفس الحرية، وتعود كاملة إلى حضن الوطن حرة أبية بكل مدنها واحيائها، وتحمل في شوارعها أصوات الأمل والمستقبل المشرق.
نحيي كل من بذل روحه ودمه فداءً لهذا الوطن، وعلى رأسهم القوات المسلحة والقوات الأخرى المساندة ونعاهدكم أن نواصل المسير في طريق البناء والتعمير.
وفي هذه الأيام المباركة نعلن عن انتقال نشاط التنظيم الي العاصمة الخرطوم على ان يتم تدشين انشطتنا السياسية من داخل دار الحزب في بداية يوليو ٢٠٢٥م.
نوجّه كوادرنا في محليات العاصمة بالظهور العلني بعد الان ومزاولة أنشطتهم السياسية المعتادة.
المجد والخلود للشهداء، والنصر للسودان
ودامت نضالات الشعب السوداني
د. انور عبدالله كوكو
الأمين العام المكلف
٢٢ مايو ٢٠٢٥م
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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