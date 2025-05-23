تحالف اردول: نعلن عن انتقال نشاط التنظيم الي العاصمة الخرطوم

قالت الأمانة العامة للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية نبارك لشعبنا تحرير كامل ولاية الخرطوم ونحي كل المناضلين في سبيل ذلك وعلى رأسهم قواتنا المسلحة والقوات الأخرى المساندة.

نتقدم بارفع وأسمى عبارات التهاني والتبريكات للشعب السوداني العظيم بمناسبة الإنتصارات الكبيرة لقواته المسلحة وتحرير الخرطوم، عاصمة المجد والصمود، وهو انتصار لإرادة الشعب الصابر المناضل والذي يعبر ايضا عن صمود الأبطال الذين لم تلن لهم طرف في مواجهة الظلم والعدوان، فقد ناضلوا بكل شجاعة وبسالة وقدموا ارواحهم ودمائهم فداء لعزة وكرامة بلادنا.

ولاية الخرطوم اليوم تتنفس الحرية، وتعود كاملة إلى حضن الوطن حرة أبية بكل مدنها واحيائها، وتحمل في شوارعها أصوات الأمل والمستقبل المشرق.