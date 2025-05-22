“صمود” تعلن طريق ثالث لوقف الحرب

أعلن الناطق الرسمي باسم “صمود” جعفر حسن عثمان عن ابتكارهم لطريق ثالث يضع حداً للحروب في البلاد، وبلورة رؤية لسودان ما بعد الحرب.

وأضاف في تصريح مقتضب أن اجتماع الأمانة العامة ل”صمود” المنعقد في العاصمة اليوغندية كمبالا ناقش عدة قضايا، منها قضية السودانيين في الداخل والخارج في ظل الحرب. الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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