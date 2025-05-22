ارتفاع الإصابات بالكوليرا وعزل 183 حالة بمستشفى النو بأم درمان

ارتفعت حالات الإصابة بالكوليرا إلى أرقام كبيرة بولاية الخرطوم بسبب استخدام المياه الملوثة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه النظيفة، حيث تم عزل 183 حالة، فيما تزايد تسجيل الحالات في كل من مستشفى بشائر والمستشفى التركي ومستشفى البان جديد.

وحذرت شبكة أطباء السودان من انتشار عدوى الكوليرا بولاية الخرطوم بسبب تزايد الحالات المسجلة في في الفترة من 15 مايو وحتى اليوم، مما يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الصحية، بجانب نشر التوعية بمخاطر المرض والتحذير من استخدام المياه غير المكلورة أو التي تجلب من المناطق المكشوفة وأطراف النيل.

وطالبت الشبكة، المنظمات الأممية والإقليمية العاملة في مجال بتوفير المعينات الطبية وتوفير مواد الكلورة للمواطنين بالخرطوم لوقف ارتفاع حالات الإصابة بعدوى الكوليرا .

السوداني