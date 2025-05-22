- 1/2
- 2/2
ارتفعت حالات الإصابة بالكوليرا إلى أرقام كبيرة بولاية الخرطوم بسبب استخدام المياه الملوثة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه النظيفة، حيث تم عزل 183 حالة، فيما تزايد تسجيل الحالات في كل من مستشفى بشائر والمستشفى التركي ومستشفى البان جديد.
وحذرت شبكة أطباء السودان من انتشار عدوى الكوليرا بولاية الخرطوم بسبب تزايد الحالات المسجلة في في الفترة من 15 مايو وحتى اليوم، مما يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات الصحية، بجانب نشر التوعية بمخاطر المرض والتحذير من استخدام المياه غير المكلورة أو التي تجلب من المناطق المكشوفة وأطراف النيل.
وطالبت الشبكة، المنظمات الأممية والإقليمية العاملة في مجال بتوفير المعينات الطبية وتوفير مواد الكلورة للمواطنين بالخرطوم لوقف ارتفاع حالات الإصابة بعدوى الكوليرا .
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بالكوليرا وعزل 183 حالة بمستشفى النو بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.