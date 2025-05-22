أردول: تعيين إدريس رئيسًا للوزراء قرار صحيح ويهدف لضمان الاستقرار

أكد رئيس التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية مبارك أردول ان تعيين كامل إدريس رئيسًا للوزراء تم بتوافق بين كامل أعضاء مجلس السيادة الإنتقالي، مشيرا إلى أن المسألة خضعت الى مشاورات .

وقال مبارك في حوار تلفزيوني ان القرار بحسب الطريقة المتبعة قرار صحيح وان القرار يهدف لضمان الاستقرار في البلاد، وانه سيسد اي فراغات دستورية. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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