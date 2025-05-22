منى زكي تتألق في أحدث ظهور .. صورة

شاركت الفنانة منى زكي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت منى زكي، بإطلالة كاجوال صباحية خطفت بها أنظار محبيها.

وكان قد أعلن مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال عن جوائز الدورة الثالثة و السبعين ، حيث سلم الفنان عمرو يوسف جائزة أفضل ممثلة وحصدتها النجمة مني زكي عن فيلم رحلة 404، والتي قدمت الشكر للمهرجان واعضاء لجنة التحكيم ولفريق عمل الفيلم.

وتدور قصة فيلم “رحلة 404” حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة، حيث تتعرض والدتها إلى حادثة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، لتمر خلال أحداث الفيلم بمواقف صعبة وتجارب متعددة مع أحداث الماضي التي تدعوها للعودة إلى حياة فتاة الليل، ولكن تصدم أمام كل هذه العقبات لتذهب أخيرًا لأداء فريضة الحج.

فيلم “رحلة 404” بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

صدى البلد