يتقدم التحالف الديمقراطي بأسماء ايات الشكر والامتنان للشعب السوداني وقوات شعبنا المسلحة والقوات المسانده لها بمناسبة الانتصارات الكبيرة التي تحققت في الفترة الأخيرة وتحرير ولايتي النيل الأبيض و ولاية الخرطوم من دنس التمرد ومليشياتها. وتتوالي البشريات والتهنئة لجموع الشعب السوداني ومجلس السياده والوزراء بالخطوه التي توافق عليها مجلس السيادي الانتقالي بتعيين الدكتور كامل ادريس رئيسا للوزراء لملء الفراغ الدستوري بالبلاد هذه الخطوة التي نشيد بها ونحسبها خطوة جوهرية لاستعادة مدنية الدولة واستعادة لمسار التحول الديمقراطي ودعم جهود السلام والاستقرار وبها تنتهي الفراغ الدستوري ولمواجهة التحديات المتعلقة بتطبيع الحياة وتنمية وإعمار البلاد وتقديم الخدمات العامة للشعب وتحسين للاوضاع الانسانية. قيادة وعضوية التحالف الديمقراطي تثمن وتبارك للدكتور كامل ادريس هذا الاختيار وتسانده لإنجاز مهامه وصولا للانتخابات. السلطه للشعب والقوة للشعب. الاستاذ حذيفة عبدالله عمر الناطق الرسمي التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ٢٢ مايو ٢٠٢٥م

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية : نرحب بتعيين الدكتور كامل ادريس رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.