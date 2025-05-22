شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني “الفحيل” يفاجئ الجميع ويعلن قيمة التعاقد معه لإحياء حفل غنائي (10 ألف جنيه فقط)

فاجأ الفنان السوداني, الشاب محمد الفحيل, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد أن كشف قيمة التعاقد معه لإحياء حفل غنائي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج محمد الفحيل, الشقيق الأصغر للفنان المثير للجدل شريف الفحيل, في مقطع فيديو كشف من خلاله سعر “عداد” الحفل الخاص به. وقال الفحيل, المقيم حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة, أن سعر الحفل 10 ألف جنيه مصري, فقط ويعتبر هذا المبلغ زهيد جداً مقارنة بأسعار الفنانين السودانيين, المقيمين في مصر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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